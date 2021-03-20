«Прирожденная хищница»: названы пять самых опасных знаков зодиака среди женщин

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Обычно роковыми женщинами называют беспринципных дам, которые манипулируют мужчинами, как хотят. Они загадочны, умны и сексуальны. Знак зодиака может пролить свет на истинную натуру человека, и поэтому астрологи смогли выделить пять представительниц знаков зодиака, в общении с которыми мужчинам необходимо проявить осторожность.

Дева

Представительницы данного знака — строгие и последовательные женщины. Они напоминают строгую учительницу из школьных лет. Девы одурманивают мужчин и заставляют слепо в себя влюбиться, часто становясь главными в семье.

Лев

Рожденные под знаком Льва — прирожденные хищницы. Они с легкостью скинут корону с головы мужчины и наденут ее на себя.

Скорпион

Кажется, что такие женщины хрупки и невинны. Но стоит мужчине влюбиться, Скорпионы снимают свою маску, проявляя буйный нрав и показывая твердый стержень. Никакого возражения такие девушки не потерпят.

Телец

Такие дамы любят использовать мужчин, чтобы добиться желаемого. Тельцам не составит труда ввести незатейливого мужчину в заблуждение своей красивой внешностью. Но если она поймет, что он бесполезен, то без какой-либо жалости отправится на поиски новой цели.

Козерог

Представительницы этого знака далеки от романтики. У них в жизни все расставлено по полочкам. Если мужчина захочет уйти, а женщине-Козерогу он нужен, она может его и не отпустить, сообщает Пятый канал.

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