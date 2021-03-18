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Астрологи рассказали, каких девушек выбирают представители знаков зодиака
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Астрологи рассказали, каких девушек выбирают представители знаков зодиака

Никита Абрамов

Общество

Астрологи рассказали о том, каких девушек выбирают мужчины разных знаков зодиака. Эксперты считают, что особенности характера и отношений зависят от гороскопа женщин.

Овен

Представителям этого знака зодиака нравятся целеустремленные и энергичные женщины. Вряд ли Овнов привлечет скромная девушка с покладистым характером. Возлюбленные этих мужчин всегда выглядят ярко, стильно и ухоженно.

Телец

Они не переносят ветреных девушек. Тельцам важны уверенность в себе и рационализм. Также они обращают внимание на ее идеалы, так как мужчины в спутницы себе будут выбирать только единомышленниц.

Близнецы

Мужчин-Близнецов привлекает загадочность. Им нравится сам процесс покорения недоступной женщины. Постоянные сомнения в том, испытывает ли избранница к ним чувства, только мотивируют их двигаться дальше.

Рак

Раки без ума от женщин-лидеров. Мужчинам — представителям этого знака зодиака необходима сильная и самостоятельная спутница по жизни. Также важно, чтобы девушка была хозяйственной и образованной.

Лев

Парни-Львы любят покрасоваться сами и в спутницы себе желают точно таких же ярких девушек. Однако внешность тут абсолютно ни при чем. Им важно, чтобы человек обладал внутренней уникальностью и оригинальностью.

Дева

Представители этого знака предпочитают уверенных в себе девушек, которые ни перед чем не остановятся. Даже если девушка в своей карьере займет более высокий пост, чем ее возлюбленный, парни-Девы только за нее порадуются.

Весы

Представители Весов желают, чтобы их избранница нравилась не только им, но и окружающим в том числе. Они предпочитают общительных, красивых и умных женщин.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы любят конфликты. Им нужна сильная и независимая, которую они впоследствии будут пытаться подавить.Также не последнюю роль играет наличие хорошей фантазии у девушек.

Стрелец

Себе в спутницы Стрельцы выбирают милых и нежных девушек. Немаловажно, чтобы девушка была умной, легкой на подъем и слегка по-детски непосредственной.

Козерог

Карьеристки и самодостаточные женщины — вот идеал для мужчин-Козерогов. Спутница этого знака зодиака должна обладать хорошей волей и вести себя с достоинством.

Водолей

Водолеи выбирают себе в партнеры исключительно единомышленников. Девушка должна полностью разделять идеалы и мечты своего спутника.

Рыбы

Представители Рыб любят, чтобы девушка была тихой и спокойной. Их идеал — тонкие и чувствительные натуры, которые могут опереться на их сильное плечо, пишет Instagram-аккаунт n__goroskop.

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