День для удачных покупок: астролог озвучила гороскоп на 18 марта

Тем, у кого в гороскопе положительные аспекты в доме финансов, этот период принесет выгоду и отличные дивиденды / Фото: pixabay.com

Два дня остается до настоящей астрологической весны. На данный момент планетарный фон показывает мягкость и спокойствие. Людям лучше всего не напирать, а действовать ласково и вкрадчиво. Четверг, 18 марта, обещает быть благоприятным днем для женщин. Кстати, в этот день можно делать покупки, они будут удачными. Такой гороскоп для телеканала «Мир 24» подготовила астролог Надежда Сташина.

По ее словам, растущая Луна расположена в плодородном знаке Тельца. В связи с этим сейчас подходящий момент для того, чтобы уделить внимание рассаде и пересадке домашних растений. Предстоящий четверг прекрасно подойдет для стрижки, особенно если человек хочет оздоровить свои волосы.

Овнам астролог советует в этот день не пытаться усовершенствовать то, что и так их устраивает. Дело в том, что лучшее — враг хорошего. Тельцы 18 марта будут исключительно привлекательными. Представители этого знака будут притягивать внимание и симпатии, даже не делая для этого ничего специально. Тем временем Близнецам могут приходить явственные знаки от Вселенной. Эксперт советует им обращать внимание на странные совпадения, потому что именно они могут иметь особое значение.

Ракам в четверг удастся привести в порядок свои чувства и мысли. Однако стоит остерегаться, чтобы через несколько дней новые чувства и переживания не выбили их из колеи. Львам звезды советуют подождать с проявлением инициативы. Лучше всего занять выжидательную позицию, присмотреться к обстоятельствам и доработать стратегию. По словам Надежда Сташиной, Девам не нужно наводить идеальный порядок. Нептун, любящий неразбериху, не будет этому благоприятствовать.

В свою очередь, Весы 18 марта могут приблизиться к давно намеченной цели благодаря тонкому подходу и тайной дипломатии. Скорпионам звезды обещают какой-то новый сюжет, который значительно повлияет на их жизнь. При этом астролог отметила, что данное влияние в итоге окажется не таким, каким может показаться на первый взгляд. Стрельцам же в четверг нужно постараться быть максимально романтичными.

Для Козерогов этот день не обещает удачи в деловой сфере, зато в вопросе человеческих взаимоотношений для них откроется множество возможностей. Тем временем Водолеям будет чего-то очень не хватать, а другого, наоборот, будет с избытком. Рыбам 18 марта предоставит прекрасную возможность для общения с любимым человеком. Сближению будут способствовать совместная трапеза и задушевная беседа.

Источник: «Мир 24»

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