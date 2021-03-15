Названы шесть зодиакальных пар, которые обречены на постоянные измены

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Астрологи назвали шесть зодиакальных пар, которых ждут измены. Из-за разных черт характеров у партнеров в этих союзах тайные отношения на стороне будут происходить на постоянной основе.

Овны и Тельцы способны быстро влюбиться друг в друга и даже быть на одной волне. Однако Тельцы не способны понять моногамию партнера, что приведет в дальнейшем к разрыву отношений.

Близнецы и Весы могли бы стать идеальным союзом, если бы не банальная ветреность Близнецов. Их легкий характер и непосредственность способны прятать истинные намерения — неготовность к серьезным отношениям.

Рак и Козерог абсолютно не похожи друг на друга, однако имеют большую притягательность, что позволит некоторое время быть все-таки счастливыми вместе. Но позже чувственному Раку начинает не хватать свежих эмоций и удовольствий, он начинает искать их в объятиях новых партнеров.

Лев и Стрелец — огненные знаки. Стрельцы будут всегда вызывать чувство ревности у требовательного партнера. В их отношениях возможны постоянные ссоры и ругань на этой почве.

Скорпион и Рыбы — настоящие ходоки, причем умелые. В течение долгого времени они могут существовать в качестве пары, хотя у каждого, вполне вероятно, будут любовники. Они просто мастерски делают вид, что все в порядке.

Водолей и Дева — эти знаки очаруют друг друга в самом начале отношений, но спокойной семейной жизни ожидать точно не стоит — конфликты, измены, непонимание друг друга ждут эту пару.

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