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Астролог Володина назвала даты рождения тех, кому скоро будет легче похудеть
Астролог Василиса Володина поделилась со своими подписчикам планетарными трендами в 2020 году / Фото: https://www.instagram.com/vasilisa.volodina/

Астролог Володина назвала даты рождения тех, кому скоро будет легче похудеть

Иван Юминов

Общество

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым будет легче остальных похудеть до конца апреля. Год рождения при этом, по ее словам, значения не имеет.

— В ближайшее время (до конца апреля) легче обычного будут худеть те, кто родился в любом году в такие даты: 1-3 января, 29 января — 1 февраля, 28 февраля — 3 марта, 30 марта – 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1-4 июля, 2-5 августа, 2-5 сентября, 3-5 октября, 2-5 ноября, 2-4 декабря, 31 декабря, — заявила она.

«А можно обратный процесс, как набрать вес»; «Меня даже в списке нет!»; «Я в списке: и правда, худеть могу быстро и много, но также быстро могу и набрать» — поделились мыслями подписчики Володиной.

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