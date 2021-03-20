Астролог Володина назвала даты рождения тех, кому скоро будет легче похудеть

Астролог Василиса Володина поделилась со своими подписчикам планетарными трендами в 2020 году / Фото: https://www.instagram.com/vasilisa.volodina/

Астролог Василиса Володина назвала даты рождения людей, которым будет легче остальных похудеть до конца апреля. Год рождения при этом, по ее словам, значения не имеет.

— В ближайшее время (до конца апреля) легче обычного будут худеть те, кто родился в любом году в такие даты: 1-3 января, 29 января — 1 февраля, 28 февраля — 3 марта, 30 марта – 2 апреля, 30 апреля — 3 мая, 31 мая — 3 июня, 1-4 июля, 2-5 августа, 2-5 сентября, 3-5 октября, 2-5 ноября, 2-4 декабря, 31 декабря, — заявила она.

«А можно обратный процесс, как набрать вес»; «Меня даже в списке нет!»; «Я в списке: и правда, худеть могу быстро и много, но также быстро могу и набрать» — поделились мыслями подписчики Володиной.

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