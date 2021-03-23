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«Любимая тема»: Володина рассказала об отношениях с Гузеевой и Сябитовой
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

«Любимая тема»: Володина рассказала об отношениях с Гузеевой и Сябитовой

Виктория Федотова

Звезды

Астролог Василиса Володина, которая 12 лет проработала на съемочной площадке с телеведущими Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой, рассказала о взаимоотношениях с ними.

— Это такая любимая тема для интервью: никаких фактически. Потому что мы разъезжались, виделись в съемочные дни месяца. Нормальные, человеческие, рабочие отношения. В офисе люди встречаются… Со всеми ли коллегами вы ходите пить кофе? Нет, — заявила астролог.

По словам журналистки Надежды Стрелец, ведущих подобрали очень разных: Володина — «весьма деликатная», Гузеева — «с безумной харизмой», а Сябитова — «немножко на любителя».

— Мы уже 12 лет вместе, как родственники, — отметила астролог.

Видео опубликовано на YouTube.

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«Давай поженимся!»Роза СябитоваВасилиса Володина
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