Астролог Володина раскрыла подробности ухода из передачи «Давай поженимся»

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Василиса Володина объяснила, почему покинула проект «Давай поженимся». Она отметила, что отказалась от этой работы из-за коронавируса, чтобы не подвергать своих близких опасности.

— Это полная драматизма история, тяжело давшееся мне решение. Я смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии очень высокие риски переболеть тяжело. Вплоть до всяких нехороших исходов, — заявила астролог.

Володина попросила о возможности две недели выходить в эфир онлайн, но ей в этом отказали.

— Я понимаю, как я права была в своих прогнозах. Понимаю, что это сложно в свете формата. Были съемки 4 апреля, а 3 апреля там снимался «Модный приговор», мы гримерку делим с ведущим Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Я понимаю, где был этот риск. Вот он. Я выбрала жизнь, а не кошелек, — отметила Володина в контексте известной поговорки.

Видео опубликовано на YouTube.

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