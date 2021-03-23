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Астролог Володина раскрыла подробности ухода из передачи «Давай поженимся»
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Володина раскрыла подробности ухода из передачи «Давай поженимся»

Виктория Федотова

Звезды

Астролог Василиса Володина объяснила, почему покинула проект «Давай поженимся». Она отметила, что отказалась от этой работы из-за коронавируса, чтобы не подвергать своих близких опасности.

— Это полная драматизма история, тяжело давшееся мне решение. Я смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии очень высокие риски переболеть тяжело. Вплоть до всяких нехороших исходов, — заявила астролог.

Володина попросила о возможности две недели выходить в эфир онлайн, но ей в этом отказали.

— Я понимаю, как я права была в своих прогнозах. Понимаю, что это сложно в свете формата. Были съемки 4 апреля, а 3 апреля там снимался «Модный приговор», мы гримерку делим с ведущим Александром Васильевым, который сразу после съемок уехал в Коммунарку. Я понимаю, где был этот риск. Вот он. Я выбрала жизнь, а не кошелек, — отметила Володина в контексте известной поговорки.

Видео опубликовано на YouTube.

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