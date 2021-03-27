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Завершается возведение конструкций станции «Терехово»
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва

Завершается возведение конструкций станции «Терехово»

Алексей Хорошилов

Город
Россия, Москва, улица Нижние МнёвникиКарта всех событий

Станцию «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии метро планируют подготовить к пуску с пассажирами в этом году. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Западный участок БКЛ должны сдать в этом году.

— На станции «Терехово» завершается возведение конструкций. Через пару месяцев приступим к оснащению станции инженерными системами, отделочным работам. Планируем в этом году завершить строительство и подготовить к пуску с пассажирами, — сказал Андрей Бочкарев.

Станции «Карамышевская» и «Мневники» западного участка БКЛ уже полностью построены. На «Кунцевской» продолжаются монолитные работы, идет отделка служебных помещений и платформы. Проходку всех тоннелей участка завершили еще в 2020 году.

Протяженность западного участка БКЛ составляет девять километров. В него входят станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово» и «Кунцевская». Его открытие улучшит транспортное обслуживание 530 тысяч человек в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково.

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БКЛМоскваАндрей Бочкарев
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