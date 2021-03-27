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Киркоров показал браслет за 1,2 миллиона рублей, который ему подарил Лепс
Фото: instagram/fkirkorov

Киркоров показал браслет за 1,2 миллиона рублей, который ему подарил Лепс

Иван Юминов

Звезды

Певец Филипп Киркоров опубликовал новое видео в своем Instagram. В нем он показывает браслет стоимостью 1,2 миллиона рублей, который подарил ему коллега по цеху Григорий Лепс.

— Теперь это ювелирное изделие войдет в семейную реликвию и будем передавать детям по наследству, — поделился Киркоров.

Певец рассказал, что по краю браслета нанесен полный текст молитвы «Отче Наш» на церковнославянском языке. Каждый Святой Лик на этом браслете создан вручную из серебра, а Святой Филипп — из золота.

Подписчики Киркорова не стали медлить и принялись комментировать публикацию с щедрым подарком.

«Вы не устали перед народом хвастаться»; «Обожаю обоих, реально, они мои кумиры»; «Потрясающий подарок!» — поделились поклонники.

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Филипп КиркоровГригорий Лепсподарок
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