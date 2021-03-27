«Сто процентов волнения»: Боярская рассказала о первом выступлении на сцене театра

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Елизавета Боярская рассказала о своем первом выступлении на сцене театра. Воспоминаниями она поделилась на своей странице в соцсети Instagram в День театра в субботу, 27 марта.

Актриса рассказала, что в первый раз вышла на сцену, будучи студенткой Театральной академии. Она сыграла в спектакле Льва Додина «Король Лир».

Елизавета Боярская впервые на сцене театра в роли Гонерильи в спектакле «Король Лир» / Фото: instagram.com / lizavetabo

— Сказать, что я волновалась, не сказать ничего. Сто процентов волнения, сто процентов старания и исполнительности. Восемьдесят процентов удовольствия, тридцать процентов покоя, уверенности и осмысленности. Так я себя помню в день первого выхода на сцену, — написала Елизавета Боярская.

Она также поблагодарила артистов старшего поколения, которые стали ее учителями и примером в профессии.

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