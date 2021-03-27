«Усиление любвеобильности»: астролог дал прогноз на неделю для всех знаков зодиака

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Астролог Сергей Седашев составил прогноз на предстоящую неделю для всех знаков зодиака.

По мнению эксперта, с 29 марта по 4 апреля 2021 года возможно усиление любвеобильности и сексуальности, а также ожидается повышение работоспособности и уровня физической энергии. Однако, уточнил Сергей Седашев, возможны проблемы с мышлением и речью — они могут быть спутанными, нелогичными и приводить к конфликту.

Для Овнов следующая неделя будет позитивной. На представителей этих знаков будут действовать две планеты, связанные с любовью — Венера и Марс. Венера сподвигнет на поиск любви и гармонии, а Марс придаст страстности, усилит сексуальность.

Предстоящая неделя для Тельцов будет спокойной, без сильных встрясок и противоречий.

— Лучше всего будет посвятить время спокойным размышлениям и умственной работе. Возможно ощущение некоторой скованности при принятии важных решений с далеко идущими последствиями, — пояснил Сергей Седашев.

По его словам, для Близнецов неделя будет очень энергичной. Ожидается огромный приток сил, которые следует направить на выполнение важных задач. Энергии недели принесут Близнецам желание флиртовать и знакомиться.

По мнению астролога, Раков ждет напряженная неделя. Вероятно будут проблемы с самооценкой, непонимание, куда себя деть. В личной жизни также не все гладко: могут обостриться обиды, конфликты.

Львы почувствуют приток энергии, поверят в себя и найдут успех в любовной жизни, а Дев ждет непростое время. Для последних вероятно повышенное раздражение.

Для Весов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Представителям этого знака лучше проявлять энергичность и настойчивость в любых делах, однако не стоит пытаться угодить окружающим во всем.

Скорпионам на предстоящей неделе будет хорошо размышлять и прислушиваться к голосу интуиции. Они смогут многое осмыслить и осознать, а Стрельцам лучше всего проявить такт и осознанность.

У Козерогов возможны сложности с планированием, с пониманием своей жизненной цели и текущего вектора движения. Все это может лишать их энергии и желания действовать. А у Водолеев будет большой запас энергии, которую удастся направить на любые важные дела и цели.

У Рыб будет непростая неделя, на которой могут быть серьезные конфликты с противоположным полом. Взаимные обиды могут разрушить гармонию отношений, которая была достигнута с трудом, сообщает Пятый канал.

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