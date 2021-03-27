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Дептранс Москвы назвал объекты, которые поучаствуют в акции «Час Земли»
Фото: Вечерняя Москва

Дептранс Москвы назвал объекты, которые поучаствуют в акции «Час Земли»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 51Карта всех событий

В столице в рамках акции «Час Земли», которая призвана привлечь внимание к проблеме разумного потребления и экологии, будет отключена подсветка на многих объектах. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в субботу, 27 марта.

Уточняется, что с 20:30 до 21:30 внешнее освещение погаснет на Северном речном вокзале, на станциях Опалиха, Пенягино, Волоколамская МЦД-2 и станции Фили МЦД-1.

Также к акции присоединятся павильон МЦД, 20 объектов ЦОДД, все электродепо столичного метро, Смоленский метромост, депо монорельсовой транспортной системы, трамвайные депо, Вагоноремонтный комплекс и Трамвайно-ремонтный завод, уточняет Дептранс.

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экология«Час Земли»акции
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