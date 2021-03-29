«Почему бы и нет»: Дмитрий Шепелев рассказал о решении завести еще одного ребенка

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о том, как у него и его возлюбленной Екатерины Тулуповой возникла идея завести третьего ребенка. Пост с откровенным признанием артист опубликовал в своем Instagram.

Ведущий поделился, что решение далось им легко и естественно.

— Я осознаю, что за внешней беззаботностью ее «да» стоит гораздо большее: терпение, работа и смелость — решиться на еще одного ребенка и проделать этот не самый простой путь до счастливого конца. Спасибо! — написал шоумен.

Напомним, 26 марта стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная стали родителями. Каждый из них уже воспитывает ребенка от первых отношений.

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