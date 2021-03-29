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Набережные в Москве начали готовить к летнему сезону
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Набережные в Москве начали готовить к летнему сезону

Виктория Родимкина

Город

В столице стартовали работы по подготовке набережных к летнему сезону, всего в городе в порядок приведут 78 объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунальнго хозяйства Петр Бирюков в понедельник, 29 марта.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по пескоструйной очистке и промывке чугунных перильных ограждений, после чего они будут прогрунтованы и покрашены. Ведется очистка сходов и прогулочных тротуаров, все работы завершим до конца апреля, — сказал заммэра.

Он отметил, что летом на набережных столицы проведут плановые работы, в частности специалисты заменят чугунные перильные ограждения, гранитную облицовку и парапеты.

Петр Бирюков уточнил, что на некоторых набережных пройдет расшивка швов гранитной облицовки. Эти работы, по словам заммэра, необходимы для увеличения срока эксплуатации объектов.

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