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Оружие, грибы и наркотики изъяли у мужчины на севере Москвы
Фото: МВД/Москва

Оружие, грибы и наркотики изъяли у мужчины на севере Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия

Полицейские изъяли у проживающего на севере Москвы мужчины оружие, патроны и наркотические вещества. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин в понедельник, 29 марта.

По его словам, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили и изъяли 4,5 грамма гашиша, а также сигнальный пистолет Р-411, десять спортивно-охотничьих патронов.

— Также изъяты приспособления для культивирования псилоцибиновых грибов, сами грибы и их споры, а также пять кустов растений, по внешнему виду схожих с коноплей. Изъятое направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела, — сказал Владимир Васенин.

Он добавил, были возбуждены дела о хранении наркотиков и оружия. Подозреваемый — ранее судимый 25-летний мужчина. Он находится под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе ведомства.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

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