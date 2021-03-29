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Наркотики нашли у устроившего дебош в московском отеле гражданина ОАЭ
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Наркотики нашли у устроившего дебош в московском отеле гражданина ОАЭ

Виктория Родимкина

Происшествия

Столичные полицейские нашли пакет с мефедроном у гражданина Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), который устроил дебош в московском отеле. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 марта.

Уточняется, что 27 марта в полицию поступило сообщение об агрессивном поведении мужчины в одном из отелей в Москве. Гражданин вел себя неадекватно, предполагалось, что он был в состоянии наркотического опьянения. Прибывшие на место полицейские нашли мужчину на кровати, рядом с ним находился пакет с белым кристаллическим веществом, оказавшимся мефедроном.

Личность дебошира установили, им оказался гражданин ОАЭ. Возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, уточнил источник агентства.

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