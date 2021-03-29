Подозреваемого в выращивании конопли задержали в Московской области
Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.
Как выяснили полицейские, злоумышленник оборудовал подвальное помещение на одном из участков в деревне Никифорово под специализированный парник площадью около 60 квадратных метров, где выращивал коноплю. Для этого мужчина закупил ультрафиолетовые лампы, вентиляторы, семена и удобрения.
При осмотре помещения были изъяты 307 кустов конопли, общий вес которых составил 35 килограммов, а также шесть патронов калибра 9 миллиметров к пистолету Макарова и денежные средства в размере 2,6 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».
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