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Подозреваемого в выращивании конопли задержали в Московской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в выращивании конопли задержали в Московской области

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники подмосковных правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как выяснили полицейские, злоумышленник оборудовал подвальное помещение на одном из участков в деревне Никифорово под специализированный парник площадью около 60 квадратных метров, где выращивал коноплю. Для этого мужчина закупил ультрафиолетовые лампы, вентиляторы, семена и удобрения.

При осмотре помещения были изъяты 307 кустов конопли, общий вес которых составил 35 килограммов, а также шесть патронов калибра 9 миллиметров к пистолету Макарова и денежные средства в размере 2,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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