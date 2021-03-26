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Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта партии наркотиков. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в Одинцовском городском округе задержали мужчину. При досмотре у него нашли сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что данное вещество является наркотиком амфетамином.

По месту проживания задержанного нашли еще 81 пакет из полимерного материала с аналогичным содержимым, а также мефедроном и каннабисом. Всего было найдено более 500 граммов наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса. Суд санкционировал взятие задержанного под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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