Обвиняемого в распространении наркотиков россиянина депортировали из Индонезии

Фото: пресс-центр МВД России

Россиянина, которого подозревают в создании преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков, доставили в Москву из Индонезии. Об этом в среду, 24 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Андрей Коваленко, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 229.1 УК РФ, — говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

По данным ведомства, злоумышленник создал преступную группу для распространения наркотиков на территории Санкт-Петербурга. Часть этой группы силовики задержали еще в ноябре 2013 года, однако организатор тогда смог избежать наказания. Злоумышленник был объявлен в международный розыск.

В 2019 году организатора преступной группы задержали за хранение наркотиков в Индонезии. Предполагалось, что после отбытия назначенного наказания мужчину направят в офис миграционной службы для депортации на родину, но при переводе в миграционный изолятор мужчине удалось сбежать. Спустя две недели злоумышленника смогли задержать. В настоящее время он депортирован из Индонезии и доставлен в Россию.

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