Полиция задержала подозреваемых в похищении и убийстве депутата в Северной Осетии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полиция задержала двух подозреваемых в похищении и убийстве депутата в Северной Осетии. Об этом рассказали в следственном управлении СК по региону.

Мужчина пропал 22 марта во время прогулки с Бесланского ипподрома, который находится в Правобережном районе республики. На месте инцидента полиция обнаружила автомобиль мужчины.

В администрации местного самоуправления Правобережного района сообщили, что пропавшим был 64-летний депутат думы Беслана Тамерлан Торчинов.

— По подозрению в совершении указанного преступления задержаны два местных жителя 1985 года рождения, которые дали признательные показания и показали место захоронения потерпевшего, — пояснили в СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства и причину смерти мужчины, сообщает ТАСС.

Читайте также: Задержан лицеист, подозреваемый в подготовке взрыва в школе в Сочи