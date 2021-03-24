Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Задержан лицеист, подозреваемый в подготовке взрыва в школе в Сочи
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Задержан лицеист, подозреваемый в подготовке взрыва в школе в Сочи

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали лицеиста, который сообщил в социальных сетях о намерении устроить нападение со взрывчаткой в лицее. Об этом рассказали в ФСБ России в среду, 24 марта.

Задержанный разместил информацию о подготовке взрыва в социальной сети «ВКонтакте». Он заявил, что планирует изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников.

Дома у лицеиста обнаружили взрывчатку и компоненты бомб. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли у лицеиста материалы о вооруженных нападениях на школы, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Тело 30-летнего мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

взрывшколаполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте