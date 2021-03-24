Задержан лицеист, подозреваемый в подготовке взрыва в школе в Сочи

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали лицеиста, который сообщил в социальных сетях о намерении устроить нападение со взрывчаткой в лицее. Об этом рассказали в ФСБ России в среду, 24 марта.

Задержанный разместил информацию о подготовке взрыва в социальной сети «ВКонтакте». Он заявил, что планирует изготовить взрывчатку и напасть на одноклассников.

Дома у лицеиста обнаружили взрывчатку и компоненты бомб. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли у лицеиста материалы о вооруженных нападениях на школы, сообщает РИА Новости.

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