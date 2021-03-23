Тело 30-летнего мужчины обнаружили на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, улица Архитектора Власова Карта всех событий

Тело 30-летнего мужчины обнаружили в квартире на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 23 марта, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя СК, тело нашли в квартире дома на улице Архитектора Власова. Мужчину ранили ножом в шею.

Представитель ведомства отметил, что в настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты. Полиция разыскивает причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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