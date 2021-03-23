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Мужчину приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство и кражу на юго-западе Москвы
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Мужчину приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство и кражу на юго-западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Грина Карта всех событий

Столичный суд приговорил Гайрата Худоерова к девяти годам лишения свободы за убийство знакомой и кражу ее имущества на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 23 марта, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя СК, инцидент произошел 10 декабря 2018 года в подсобном помещении жилого дома на улице Грина. Мужчина поругался со своей знакомой, задушил ее, а после похитил ювелирные украшения. Представитель ведомства уточнил, что Худоеров завернул тело в ковер, вывез на тележке и поместил в мусорный контейнер.

Суд признал мужчину виновным по статьям «Убийство» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ближайших девять лет он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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