Женщина украла более 130 тысяч рублей из сауны на юго-востоке столицы
Женщина украла более 130 тысяч рублей из сауны на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.
По словам администратора сауны, которая расположена на Самаркандском бульваре, из кассы украли более 130 тысяч рублей. Уточняется, что замок злоумышленница не повредила.
Полицейские задержали 27-летнюю подозреваемую. Женщина оказалась сотрудницей сауны. В один из рабочих дней она похитила деньги, а затем не явилась на работу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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