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Женщина украла более 130 тысяч рублей из сауны на юго-востоке столицы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Женщина украла более 130 тысяч рублей из сауны на юго-востоке столицы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Самаркандский бульвар Карта всех событий

Женщина украла более 130 тысяч рублей из сауны на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

По словам администратора сауны, которая расположена на Самаркандском бульваре, из кассы украли более 130 тысяч рублей. Уточняется, что замок злоумышленница не повредила.

Полицейские задержали 27-летнюю подозреваемую. Женщина оказалась сотрудницей сауны. В один из рабочих дней она похитила деньги, а затем не явилась на работу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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