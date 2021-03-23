Полицейские задержали подозреваемых в похищении шести миллионов рублей у кондитера

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на работника кондитерской фабрики, у которого они похитили шесть миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, подозреваемые на двух машинах преследовали автомобиль пострадавшего, а затем перегородили ему дорогу. Мужчины были вооружены травматическим пистолетом. Они избили кондитера и вытащили из багажника его авто сумку, в которой находились шесть миллионов рублей.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой».

Причастных к преступлению мужчин удалось задержать в Балашихе лишь спустя полтора года. Ими оказались уроженцы Центральной Азии. Решения суда обвиняемые будут дожидаться под стражей.

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