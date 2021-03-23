Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полицейские задержали подозреваемых в похищении шести миллионов рублей у кондитера
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Полицейские задержали подозреваемых в похищении шести миллионов рублей у кондитера

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на работника кондитерской фабрики, у которого они похитили шесть миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным полиции, подозреваемые на двух машинах преследовали автомобиль пострадавшего, а затем перегородили ему дорогу. Мужчины были вооружены травматическим пистолетом. Они избили кондитера и вытащили из багажника его авто сумку, в которой находились шесть миллионов рублей.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статье «Разбой».

Причастных к преступлению мужчин удалось задержать в Балашихе лишь спустя полтора года. Ими оказались уроженцы Центральной Азии. Решения суда обвиняемые будут дожидаться под стражей.

Читайте также: Красноярские полицейские спустя 15 лет задержали обвиняемого в похищении двух бизнесменов

уголовное делоразбойзадержание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте