Красноярские полицейские спустя 15 лет задержали обвиняемого в похищении двух бизнесменов

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В Красноярском крае сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который причастен к похищению двух бизнесменов. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Установлено, что в 2005 году преступная группировка, в которую входило семеро участников, силой вывезла в Норильск из города Дудинки Красноярского края двух бизнесменов. Похитители удерживали мужчин в течение двух недель.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали по горячим следам шестерых подозреваемых, которых суд признал виновными. Еще один, седьмой подозреваемый скрылся. На протяжении 15 лет он находился в федеральном розыске. В 2021 году его удалось задержать.

Полицейские выяснили, что обвиняемый сменил имя и проживает в Подмосковье. Эксперты провели портретное исследование и идентифицировали обвиняемого в похищении. Мужчину доставили в Норильск, где его заключили под стражу.

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