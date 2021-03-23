Суд рассмотрит дело автомобилиста, сбившего в пьяном состоянии двух пешеходов

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Россия, Москва, улица Остоженка Карта всех событий

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 27-летнего москвича. Мужчина обвиняется в том, что, управляя иномаркой в пьяном виде, спровоцировал ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что авария произошла в сентябре прошлого года. Мужчина сел за руль своего Infiniti FX 37, находясь в изрядном подпитии. У дома 40/1 на улице Остоженка он выехал на перекресток на красный свет и врезался в Mercedes-Benz. От удара машину москвича отбросило на тротуар, где он сбил двух пешеходов — мужчину и женщину. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

Дальнейшую судьбу автомобилиста решит Хамовнический суд Москвы. Пока он находится под стражей.

В сообщении отмечается, что за «пьяное» ДТП обвиняемому грозит от 3 до 7 лет заключения.

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