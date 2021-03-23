Обвиняемый в изнасиловании и убийстве пенсионерки предстанет перед судом

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, улица Архитектора Власова Карта всех событий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве и изнасиловании 75-летней женщины, а также разбое на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что серию преступлений 28-летний мужчина совершил вечером 26 января прошлого года. Он выследил на улице пожилую женщину и шел за ней до ее места жительства на улице Архитектора Власова. Когда пенсионерка входила в квартиру, он ворвался следом. Ударив женщину, обвиняемый похитил ее сбережения — более 41 тысячи рублей. Затем, продолжая избивать пенсионерку, он совершил в отношении нее преступление сексуального характера.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина задушил потерпевшую и скрылся через окно квартиры.

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело за изнасилование, убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, и разбой с проникновением в жилище.

Дальнейшую судьбу мужчины определит суд.

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