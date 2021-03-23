Мужчина попал в больницу после нападения неизвестного с разбитым бокалом в Москве

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Россия, Москва, Неглинная улица, 12 Карта всех событий

В Москве мужчина попал в больницу после того, как на него рано утром набросился неизвестный и нанес ему удары разбитым бокалом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел России по столице во вторник, 23 марта.

В полицию 22 марта обратился 23-летний мужчина. Он сообщил, что подвергся нападению около четырех часов утра по адресу улица Неглинная, дом № 12. По словам пострадавшего, неизвестный ударил его разбитым бокалом в область шеи.

Мужчина обратился в больницу, где ему диагностировали глубокое резаное ранение шеи, лба и носа.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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