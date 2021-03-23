В МВД сообщили, что будет с убившей четырехлетнюю девочку няней Бобокуловой после освобождения

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Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая была осуждена за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

Уточняется, что было принято решение о нежелательности пребывания гражданки Бобокуловой на территории страны. После того как принудительное лечение будет завершено, женщину депортируют за пределы России, сообщает РИА Новости.

Напомним, в феврале 2016 года, работая няней в Москве, Бобокулова убила свою четырехлетнюю подопечную, подожгла квартиру и вышла на улицу. По словам очевидцев, Бобокулова около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, после чего ее задержала полиция.

У женщины диагностировали хроническое психическое расстройство. Ей предъявили обвинение за убийство ребенка, поджог, а также заведомо ложное сообщение о взрыве.

В январе 2017 года Бобокулова была осуждена за убийство девочки. Женщину направили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением.

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