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В МВД сообщили, что будет с убившей четырехлетнюю девочку няней Бобокуловой после освобождения
Фото: АГН Москва

В МВД сообщили, что будет с убившей четырехлетнюю девочку няней Бобокуловой после освобождения

Виктория Родимкина

Происшествия

Няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, которая была осуждена за убийство ребенка, вышлют из России после окончания принудительного лечения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

Уточняется, что было принято решение о нежелательности пребывания гражданки Бобокуловой на территории страны. После того как принудительное лечение будет завершено, женщину депортируют за пределы России, сообщает РИА Новости.

Напомним, в феврале 2016 года, работая няней в Москве, Бобокулова убила свою четырехлетнюю подопечную, подожгла квартиру и вышла на улицу. По словам очевидцев, Бобокулова около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка, после чего ее задержала полиция.

У женщины диагностировали хроническое психическое расстройство. Ей предъявили обвинение за убийство ребенка, поджог, а также заведомо ложное сообщение о взрыве.

В январе 2017 года Бобокулова была осуждена за убийство девочки. Женщину направили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением.

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