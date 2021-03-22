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Мать и отчима в Новосибирске обвинили в убийстве ребенка
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Мать и отчима в Новосибирске обвинили в убийстве ребенка

Никита Абрамов

Происшествия

В Новосибирске предъявили обвинение в убийстве шестилетнего ребенка 31-летней матери и ее сожителю. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщает Следственный комитет (СК) Новосибирской области.

Известно, что мать и отчим избили мальчика до смерти за то, что ребенок не смог прочитать книгу.

— Следственными органами СК РФ по Новосибирской области 31-летней местной жительнице и ее сожителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное группой лиц). По ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила региональная пресс-служба.

Согласно данным следствия, мать вместе с отчимом во время распития спиртного поставили ребенка с книгой в угол, заставив читать. Мальчик не смог прочитать текст, после чего злоумышленники нанесли ему руками и ногами не менее 50 ударов. Ребенок скончался на месте. Вечером 19 марта его тело обнаружили в одном из домов дачного поселка Кудряшовский под Новосибирском.

Во время допроса отчим дал признательные показания, тогда как мать ребенка отрицает свою причастность к преступлению, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

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