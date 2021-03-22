Москвич попал на больничную койку после драки с женой
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий
Мужчина обратился за медицинской помощью в столичную больницу с травмами, которые ему нанесла жена во время драки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 22 марта.
По словам 35-летнего пострадавшего, конфликт между ним и супругой произошел накануне вечером по месту их жительства по улице Маршала Тухачевского. Словесная перепалка между супругами переросла в рукопашную. В результате инцидента врачи диагностировали у москвича ушиб и ссадины на затылке и на лбу.
По данному факту проводится проверка.
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