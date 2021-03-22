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Москвич попал на больничную койку после драки с женой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москвич попал на больничную койку после драки с женой

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Тухачевского Карта всех событий

Мужчина обратился за медицинской помощью в столичную больницу с травмами, которые ему нанесла жена во время драки. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 22 марта.

По словам 35-летнего пострадавшего, конфликт между ним и супругой произошел накануне вечером по месту их жительства по улице Маршала Тухачевского. Словесная перепалка между супругами переросла в рукопашную. В результате инцидента врачи диагностировали у москвича ушиб и ссадины на затылке и на лбу.

По данному факту проводится проверка.

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