Далай-лама рассказал, как достичь просветления

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Духовный лидер буддизма далай-лама в ходе онлайн-встречи с российскими студентами рассказал, что такое просветление и как его достичь. Организаторами мероприятия, которое состоялось в понедельник, 29 марта, выступили фонд «Сохраним Тибет» и Центр тибетской культуры и информации.

По словам далай-ламы, людям присущи негативные эмоции, которые основаны на неведении. Если люди будут тренировать ум, развивать в себе мудрость и сострадание, то они смогут устранить отрицательные эмоции или ослабить их.

— В результате проявится природа нашего ума — ясный свет. Можно сказать, что просветление в буддизме означает мудрость, — приводит слова далай-ламы РИА Новости.

Он подчеркнул, что буддисты не верят в Творца, заботящегося обо всех творениях. Именно поэтому в буддизме вся ответственность за жизнь человечества лежит на самих людях, заключил далай-лама.

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