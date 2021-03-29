Москвичам объяснили, что влияет на стоимость поездки на такси

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Рост цен на топливо не является ключевой причиной для роста стоимости поездок на такси. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на представителей крупнейших российских агрегаторов.

Отмечается, что финальная стоимость поездки зависит от множества условий, среди которых загруженность дорог и количество доступных автомобилей. Кроме того, на цену поездки влияет баланс спроса и предложения, а также погода. При этом представители агрегаторов не готовы давать прогнозы относительно влияния подорожавшего топлива.

В пресс-службе одного из агрегатора отметили, что тарифы устанавливают перевозчики. Повышение цен может затронуть клиентов, которые обращаются в таксопарки напрямую. Собеседник РИА Новости уточнил, что причина в росте стоимости поездки может заключаться и в подорожании самих машин.

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