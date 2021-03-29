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Солист группы «Старый приятель» умер после коронавируса
Фото: instagram.com/starpriyatel

Солист группы «Старый приятель» умер после коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Солист и гитарист рок-группы «Старый приятель» Александр Зарецкий скончался на 54-м году жизни. Об этом рассказали в музыкальном коллективе.

Как сообщается в Instagram группы «Старый приятель», Зарецкого «больше нет с нами». Коллеги по творческому цеху обратились с просьбой помочь семье музыканта.

Ранее стало известно, что в феврале Зарецкий заболел коронавирусной инфекцией. В марте он писал в своих соцсетях, что «пуля короны поразила и меня в самые легкие, отчего они в момент сделались тяжелыми». Концерт группы «Старый приятель», запланированный на 25 марта, был перенесен на 10 июня.

26 марта, через неделю после дня рождения музыканта, появились сообщения о том, что Зарецкий перенес посткоронавирусный инфаркт и впал в кому, пишет «Российская газета».

СПРАВКА «ВМ»

Александр Зарецкий родился в 1967 году.

Группа «Старый приятель» образовалась в 1995 году, когда Александр Зарецкий показал гитаристу Андрею Шурикову несколько своих песен.В составе группы выступали Антон Басов (гитара, вокал), Халыг Салаев (бас-гитара, вокал), Антон Володин (ударные, вокал).

Коллектив выпустил семь студийных альбомов, а также ряд концертных альбомов и сборников. Последний альбом, «Время», вышел в декабре 2020 года.

В числе самых известных песен коллектива — «Не плачь!», «Новый день календаря» и «Московская любовь».

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