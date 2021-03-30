Названы вредные лайфхаки для домохозяек

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Разные лайфхаки о том, как упростить какой-либо процесс, с которым человек сталкивается ежедневно, заполонили интернет. Однако не все из этих советов действительно полезны. Некоторые не только не делают жизнь проще, но и усложняют ее.

Отверстие для вилки

Многие домохозяйки во время готовки еды часто ищут, куда бы положить вилку или ложку, которой мешают будущий завтрак, обед или ужин. Некоторые пользователи Сети предлагают использовать для этого отверстие или «петельку» в ручке сковороды.

Однако этот метод вовсе не удобен. По мнению многих интернет-пользователей, масло и частички еды, которые остаются на столовом приборе, обязательно стекут вниз, испачкав все, что только можно. Чтобы не перемывать лишний раз всю кухню, лучше не пользоваться этим лайфхаком, а найти блюдце, тарелку или специальную подставку.

Крышка от кастрюли

С такой же проблемой хозяйки сталкиваются, когда им нужно пристроить на время крышку от кастрюли во время приготовления еды. Некоторые интернет-пользователи не хотят класть ее на стол. Они предлагают использовать для этого ручку кастрюли, которая должна придерживать крышку как бы на весу.

Эксперты советуют проверять этот метод до начала готовки. Дело в том, что он подходит не для каждой кастрюли. Чаще всего крышка не держится на ручке и просто падает. Если она все-таки держится, то существует большая вероятность, что при приготовлении блюда она перевернет емкость со всем содержимым.

Дезинфицирующее средство для унитаза

Некоторые пользователи Сети решили похвастаться своей оригинальностью и предложили использовать дезинфицирующее средство для унитаза необычным образом — вставлять сменный блок под ободок унитаза.

Однако этот способ не совсем безопасен, так как напор воды может вытолкнуть его, что может привести к дальнейшему засору унитаза. Кроме того, на инструкции к дезинфектору указано, как правильно его использовать. Поэтому в данном случае лучше прочитать, что пишет производитель на упаковке, отмечает ФАН.

Гладить одежду душем

Некоторые не любят гладить одежду. Для таких людей в Сети придумали новый метод. Нужно повесить мятую рубашку или блузку на вешалку в ванной. Предполагается, что пока человек принимает душ, пар, заполняющий комнату, разгладит вещь.

В данном случае эксперты советуют проверять этот лайфхак не перед важным собеседованием или встречей. Лучше оставить время для привычного метода. Потому что пар может не только не разгладить одежду, но и сделать ее некомфортной и влажной.

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