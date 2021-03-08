Эксперты рассказали о лайфхаках с зубной пастой

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Эксперты рассказали о шести лайфхаках с зубной пастой, которые могут облегчить жизнь.

Так, с помощью пасты можно вывести въевшееся пятно с одежды. Для этого стоит нанести немного средства на пятно, после чего смыть через несколько минут.

Зубная щетка вместе с пастой помогут вернуть блеск хромированным изделиям. Следует брать белую без всяких добавок. После чистки подсохшую пасту нужно смыть, а изделие протереть тряпкой.

Также зубную пасту можно нанести на зеркало в ванной комнате и дать ей немного подсохнуть. После чего нужно протереть все влажной тряпкой. Зеркало больше не будет запотевать.

Эксперты отметили, что зубную пасту можно также использовать вместо ручек и карандашей для того, чтобы ровно повесить картину. Также ей можно чистить белую подошву кроссовок.

Кроме того тюбик зубной пасты можно положить в бачок унитаза, предварительно сделав несколько проколов. Получится дешевый освежитель воздуха, действующий при каждом смыве, сообщили в эфире телеканала РЕН ТВ.

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