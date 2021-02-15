Кредитка, линейка и давление: автоэксперт назвал неочевидные лайфхаки, которые помогут зимой

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Зимой бывает сложно ухаживать за любимой машиной: то она застрянет, то не заведется. Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал «Вечерней Москве» о неочевидных лайфхаках, которые помогут владельцам личного транспорта в холодное время года.

Зачем водителю кредитка и линейка?

С помощью кредитной или скидочной карты можно очистить уплотнитель стекла ото льда, обратил внимание собеседник «ВМ».

— Берете кредитку или линеечку металлическую и проходитесь по уплотнителю. Протыкаете его и проходитесь, чтобы оторвать уплотнитель ото льда, — пояснил он.

По его словам, этот совет пригодится тем, кто планирует опускать и поднимать стекло.

Система стабилизации — не всегда ваш лучший друг

Как отметил Субботин, увязшая в снегу машину не уедет далеко, если у нее включена система стабилизации. Ее нужно хотя бы частично отключить, чтобы тормозные колодки не «прихватывались».

— Тогда получится буксовать, а уже потом, газуя то вперед, то назад, — потихоньку выбраться из снежной ловушки, — сказал специалист.

Давление в шинах

Если авто настолько застряло в снегу, что накатывает отчаяние, можно спустить давление в шинах до 0,7 или 0,5 атмосферы.

— Тогда площадь пятна контакта увеличивается, появляется больший «зацеп» и машина едет в горку, — заявил Субботин.

Он уточнил, что при себе для этого нужно иметь компрессор (насос — прим. «ВМ»).

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