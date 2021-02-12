Автоэксперты дали советы, как уберечь лобовое стекло от трещин в морозы

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Серьезной проблемой для каждого автомобилиста являются трещины на лобовом стекле. Причины их появления могут быть разными. Чаще всего это происходит из-за того, что мелкие камушки вылетают из-под передних колес и попадают в стекло. Обычно после них остаются небольшие сколы, которые потом могут превратиться в трещины. Бывает, что такие проблемы могут возникнуть без особых причин. О том, почему это происходит «Мир 24» выяснил у автоэкспертов.

— Одно точно — трещина не появится из ниоткуда даже в самый сильный мороз. Если стекло треснуло, значит, на нем уже был скол или микроповреждение, а резкий перепад температур усугубил ситуацию, — отметил технический специалист компании TUNAP Кирилл Артемьев.

Для того, чтобы реже встречаться с такой проблемой, он посоветовал до начала сильных минусовых температур на улице внимательно проверить стекла машины на наличие малозаметных сколов. Если водитель заметит их, то лучше заранее провести ремонт в специализированном сервисном центре.

Избегать резких перепадов температур автовладельцам рекомендовал и технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов, добавив, что нужно еще исключить ударное воздействие на стекло.

— При прогреве желательно, чтобы стекло и салон прогревались одновременно, то есть равномерно. Самая большая ошибка, когда авто прогревается с отключенным отопителем, а потом его резко включают и направляют поток горячего воздуха на стекло, — пояснил Алексей Рузанов.

При этом он отметил, что при обычных условиях эксплуатации авто нельзя достичь какой-то критической температуры для стекла. Страшен резкий перепад условий, к примеру, от минус 30 до плюс 50.

Источник: «Мир 24»

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