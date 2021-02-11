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Автоэксперт рассказал, о какой опасности говорит запах бензина в машине
Фото: mos.ru

Автоэксперт рассказал, о какой опасности говорит запах бензина в машине

Елена Фролова

Транспорт

Если в салоне авто появился запах бензина, то это может говорить об утечке топлива. Чтобы понять, насколько ситуация серьезна, водителю нужно остановиться и проверить состояние топливной магистрали под капотом. Об этом автоэксперт, генеральный директор тюнинг-ателье Pro-Service Дмитрий Санников рассказал в эфире «Радио 1».

— Когда в салоне чувствуется запах бензина, это значит, что может произойти воспламенение. А машины горят, как известно, не более двух минут, и порой пожарные просто не успевают приехать на тушение, — отметил автоэксперт.

Он уточнил, что если водитель находится в пути и у него нет возможности поставить автомобиль на техобслуживание, то ему необходимо посмотреть на топливную магистраль, которая обычно находится возле двигателя.

— Бывает, что шланги перегрызают крысы. Или порой бывает, что из строя выходят соединения. Может подводить и качество деталей: рассыхается резина уплотнительных соединений, а порой расходятся хомуты. Эксплуатацию при утечке бензина под капотом я бы не рекомендовал, потому что там находится электрика системы пуска, а это чревато моментальным воспламенением, — добавил Дмитрий Санников.

При этом он отметил, что если утечка происходит где-то в середине магистрали или возле топливного бака, то это не критично. Для исключения подобных поломок нужно каждый сезон проводить техническое обслуживание машины.

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