Автоэксперт объяснил, как правильно ездить на машине в сильный снегопад

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов перечислил полезные приемы езды на автомобиле в сильный снегопад.

Автоэксперт отметил, что при уборке дорог между полосами зачастую остаются снежные заносы, которые осложняют выполнение маневров.

— Чем острее будет угол, под которым вы въедете на заснеженный участок и выедете с него, тем лучше, — пояснил Пименов.

Он также подчеркнул, что в снежную погоду зачастую водители начинают смещаться по дороге или занимать две полосы, так как не видят разметку.

— Сориентироваться очень просто, если смотреть на знаки направления движения, развешанные по полосам над дорогой, — подсказал специалист.

Кроме того, эксперт напомнил о световых приборах. Если снег плотный, густой, то машину сзади видно очень плохо, поэтому важно включать задние габариты.

При поездках по заснеженным дорогам также следует помнить о том, что нужно плавно нажимать педаль газа, и так же максимально плавно тормозить. При резком нажатии машина начинает скользить.

По словам эксперта, повороты лучше проезжать на «ровном газе», сбрасывая обороты до него и добавляя после. При этом траектория движения должна быть такой, чтобы при повороте не приходилось докручивать руль, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суббота, 13 февраля, стала вторым в списке самых снежных дней в Москве за 142 года.

Читайте также: Москва пережила «снежный армагеддон»: как это было