Автоэксперт напомнил москвичам, как «реанимировать» машину после морозной ночи

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Последние дни в Москве оказались снежными и морозными, синоптики обещают еще большее похолодание в ближайшие дни: ночная температура в городе может опуститься ниже минус 20 градусов. И страдают от этого не только люди, но и личный транспорт. Чтобы завести машину после морозной ночи, следует прогреть электролит в аккумуляторе и на секунду зажечь фары перед поездкой. Такой совет дал автоэксперт Алексей Аксенов.

— Большинство москвичей уже ездят на машинах импортного производства, либо на современных наших, никаких особых процедур перед началом поездки там не требуется: автомобиль запускается с кнопки, электроника сама определяет, как сработать так, чтобы машина нормально запустилась. Если не будет хватать заряда аккумулятора, система сама вам об этом сообщит. Она рассчитана на то, чтобы не посадить аккумулятор полностью, и, если заряда недостаточно, то авто просто не заведется.

Для более простого транспорта, по словам Аксенова, советы универсальные: прогреть электролит и на секунду зажечь фары перед тем, как запустить двигатель.

— Но важно не передерживать двигатель, чтобы не посадить батарею, — акцентирует эксперт. — В принципе, машины сейчас без проблем заводятся при температуре до минус 25 градусов, на это рассчитана электроника. Если температура ниже, то система просто не даст этого сделать, так что единственный совет здесь: пользоваться общественным транспортом. На Севере еще используют специальные подогреватели картеров, чтобы масло не замерзало, но это уже при экстремально низких температурах вроде минус 40 градусов. В Москве это не нужно.

Эксперт заключил, что в холодные и снежные дни лучше оставаться дома или пересаживаться на общественный транспорт, особенно с учетом того, что при такой погоде движение в городе, как правило, затруднено.

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