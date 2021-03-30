Диетолог Ковальков объяснил, как правильно худеть во сне

Фото: Youtube / Елена Ханга

Врач-диетолог, профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал способ правильного похудения во сне.

По его словам, инсулин, который выделяется вечером, блокирует соматотропный гормон. Это важный гормон, который выделяется с 12 часов до часа ночи, благодаря чему мы худеем во сне. За ночь любой может похудеть на 150–200 граммов.

— Для этого нужно, чтобы были аминокислоты аргинин, орнитин в организме. Для этого нужно использовать БАД или кедровые орехи. Утром лучше их есть по 30 граммов и ложиться спать в 23 часа. Гормон вырабатывается в фазе глубокого сна, — отметил врач.

Если перед сном человек съест любой углевод, то у него поднимется уровень инсулина и он не похудеет. Лучше есть рыбу, овощи или диетическое мясо.

Видео опубликовано на YouTube.

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