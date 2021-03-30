Средняя стоимость жилья в новостройках Петербурга увеличилась на 6,4 процента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Подорожание новостроек наблюдается в Санкт-Петербурге. Средняя стоимость квадратного метра на данный момент составляет 160 тысяч рублей. Эта цифра на 6,4 процента выше, чем в январе 2021 года. Такую информацию предоставил один из федеральных порталов объявлений недвижимости после проведения исследования в 70 российских регионах, численность населения в которых составляет более 300 тысяч человек.

Согласно данным аналитиков, за три месяца текущего года повысились цены и на новое жилье в Ленинградской области (плюс 9,5 процента). Увеличение стоимости квадратных метров зафиксировали также в Волгограде и Владимире (по плюс 8,6 процента), Симферополе (плюс 8,8 процента) и Брянске (плюс 9,2 процента), отмечают «Невские новости».

Тем временем в Москве цена за один «квадрат» составляет более 271 тысячи рублей, а в Подмосковье — 118 тысяч рублей. В среднем по стране эта цифра составляет почти 74 тысячи рублей, что на 4,7 процента выше статистики за декабрь 2020 года.

При этом отмечается, что в шести городах стоимость на жилье снизилась. Например, в Махачкале за первый квартал этого года можно было купить квартиру в новостройке по цене на 6,7 процента ниже. Помимо этого, уменьшилась средняя стоимость недвижимости в Магнитогорске, Саранске, Хабаровске и Нижнем Тагиле.

Читайте также: Стало известно, сколько стоит самая дешевая жилплощадь в Санкт-Петербурге