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Стало известно, сколько стоит самая дешевая жилплощадь в Санкт-Петербурге
Фото: pixabay.com

Стало известно, сколько стоит самая дешевая жилплощадь в Санкт-Петербурге

Елена Фролова

Недвижимость

Продажа комнат стала выгодным бизнесом в Санкт-Петербурге, так как данная жилплощадь значительно дешевле квартиры. Цена самой дешевой отдельной комнаты в Северной столице составляет 760 тысяч рублей.

Площадь такого объекта недвижимости составляет почти десять квадратных метров. Эта комната продается на Якорной площади в Кронштадте. Она находится в многокомнатной коммунальной квартире, общая площадь которой составляет около 240 «квадратов».

— Спрос на подобное городское жилье на данный момент находится на достаточно высоком уровне. Особенно это касается объектов, которые располагаются в пешей доступности от метро, — объяснил «Невским новостям» генеральный директор одного из агентств недвижимости, организовавших соответствующее исследование, Игорь Аболемов.

По его словам, комнаты покупают как для личного пользования, так и для сдачи в аренду. Бывают случаи, когда такую недвижимость продают с арендаторами.

Уточняется, что в пределах городской черты в Северной столице самый бюджетный вариант можно отыскать в Красносельском районе. Его площадь равна девяти квадратным метрам. Эта комната также находится в коммунальной квартире. Общая площадь трехкомнатной недвижимости составляет 57 «квадратов».

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