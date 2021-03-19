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Юрист рассказала про налог при покупке квартиры и налоговый вычет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Юрист рассказала про налог при покупке квартиры и налоговый вычет

Елена Фролова

Недвижимость

О том, какие существуют правила оплаты налога при покупке жилой недвижимости и возможности получения имущественного вычета, рассказала юрист Елена Павлович. Об этом сообщил «Царьград».

По ее словам, существует общепринятое ошибочное мнение о том, что с крупной покупки нужно платить налог. Эксперт подтвердила, что в России иногда появляются инициативы от депутатов о необходимости ввести налог на роскошь, иными словами на суммы от определенного размера. На данный момент на покупку жилья такой меры не предусмотрено, а на продажу – да. Как пояснила юрист, для владения недвижимостью предусмотрены сроки от трех до пяти лет в зависимости способа приобретения собственности. При ее продаже до указанного срока взимается налог, который составляет 13 процентов.

Так, трехлетний срок предусмотрен в следующих случаях: если квартира была приобретена до 1 января 2016 года; если недвижимость досталась в наследство или в качестве подарка; если это приватизированное владельцем жилье; если оно было получено по договору пожизненного содержания с иждивенцем. В остальных случаях срок составляет пять лет.

При этом для тех, кто купил квартиру существует право на налоговый вычет – возврат тех сумм, которые были уплачены владельцем 13 процентов подоходного налога, но в пределах оплаченной стоимости нового жилья. Максимальный размер такого вычета составляет два миллиона рублей, не считая процентов по кредиту.

Для того чтобы его получить, нужно: заполнить декларацию, приложить документы на приобретение жилья, об уплате суммы за жилье или выплатах за кредит.

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