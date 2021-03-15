Названы самые дешевые для аренды и покупки жилья районы Москвы

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Жилье в Москве подорожало за прошлый год в связи с пандемией коронавируса, заявили «Вечерней Москве» опрошенные эксперты. Они рассказали, где сегодня в столице можно найти самое доступное и при этом удобное жилье.

Как в Москве изменились цены на покупку недвижимости?

За прошедший год жилье в столице подорожало примерно на 15–20 процентов, заявил член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев. По его словам, ценник на покупку недвижимости подрос на фоне пандемии COVID-19. Спасти положение, по мнению эксперта, помогла «мудро введенная» льготная ипотека под 6,5 процента годовых.

— Она поддержала рынок и сделала его более доступным для людей, — пояснил Жидаев.

Он рассказал, что на данный момент самыми бюджетными районами Москвы являются восток и юго-восток города. Там по-прежнему можно найти самое дешевое жилье.

— Так уж сложилось, что в этих местах больше всего промышленных предприятий, которые делают районы менее приглядными. Запад и юго-запад Москвы, с другой стороны, были и остаются самыми престижными районами города, — подчеркнул эксперт.

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Выхино, Перово и другие: где сейчас приобрести самое доступное и удобное столичное жилье?

Член Российской гильдии риелторов (РГР), эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в разговоре с «ВМ» предложил разделять обычную «однушку» и студию. Первую — без отделки от застройщика и площадью около 35 «квадратов» — можно купить в хрущевке в Перове примерно за 7–7,5 миллиона рублей, заявил эксперт. По его словам, это «нормальное», комфортное предложение для востока столицы.

Примерно за шесть миллионов можно приобрести «со своими нюансами» однокомнатную студию в Выхине. Клиент получит добрые 19–22 «квадрата» и, если повезет, хороший ремонт, который может быть включен в цену, заявил Барсуков.

— Цена квартиры очень сильно зависит от ее класса и местоположения. Например, «однушку» в ЖК экономсегмента можно взять за 7,5 миллиона рублей, но в доме классом повыше она может стоить уже 9 миллионов, — пояснил он.

При желании купить однокомнатную квартиру со всеми необходимыми удобствами на востоке или юго-востоке Москвы, включая вышеуказанные районы, риелтор порекомендовал не рассчитывать на то, что получится найти что-нибудь дешевле семи миллионов рублей.

В свою очередь вице-президент РГР Олег Самойлов порекомендовал брать жилье в Новой Москве. По словам эксперта, в новомосковских поселениях практически никогда не стоит проблема с доступностью инфраструктуры.

— Ушли те проклятые времена, когда в чистом поле строят дом, а потом десять лет к нему тянут инфраструктуру, — отметил собеседник «ВМ».

Он добавил, что в целом вновь застраиваемые территории Москвы хороши с точки зрения качества жизни и привлекательной стоимости. Так, если брать приличную «однушку» в готовой новостройке в Новой Москве, придется отдать всего около 4,5 миллиона рублей, заявил Самойлов.

— Если поискать по Старой Москве, то мы легко найдем исторически наиболее дешевые районы типа Бирюлева Западного и Бусинова, однако там мы встретимся не только с проблемой инфраструктуры, но и найдем не очень приятное социальное окружение, — сказал он.

Специалист обратил внимание на то, что жилье в Старой Москве обходится дороже новомосковского, поскольку эти районы «уже обжиты» и от них «понятно, чего ожидать». Например, район Перово, упомянутый Барсуковым, хоть и не блещет социальной привлекательностью, но «полностью состоялся», заключил эксперт.

Как изменилась аренда жилья в Москве и где найти лучшие варианты?

По мнению Жидаева, аренда жилья в столице «осталась стабильной», несмотря на распространение ковида. Это связано с тем, что рынок инерционный и одного года, даже такого сложного, как предыдущий, недостаточно, чтобы «сбить стоимость» аренды.

С Жидаевым согласился Самойлов, по данным которого средняя цена съемного жилья осталась прежней. По словам эксперта, аренда приличной «однушки» на востоке столицы обойдется сегодня минимум в 30 тысяч рублей ежемесячно.

Гендиректор одного из столичных агентств недвижимости Сергей Саяпин заявил, что аренда квартир в Москве не просто не подорожала, но подешевела на 10–20 процентов, «особенно в самых бюджетных сегментах». Эксперт выразил мнение, что съем хорошей квартиры в столице с качественным окружением будет стоить около 35–40 тысяч рублей в месяц.

— Если 40 тысяч рублей — это прямо хорошая «однушка», с развитой инфраструктурой. Если 35 тысяч — это просто хорошая однокомнатная квартира в Бирюлеве, например. Все варианты дешевле — это уже комнаты в плохом состоянии, — отметил собеседник «ВМ».

По его данным, после пандемии «плохие» квартиры полностью потеряли в спросе среди съемщиков. Сейчас нормально сдаются только квартиры в хорошем, а лучше — в идеальном состоянии, говорит Саяпин.

— Арендаторы просто не готовы к минимальному ремонту. У людей появился страх, что аренда закончится через полгода–год, — пояснил он.

Самые лучшее съемное жилье в Москве на сегодняшний день, по словам собеседника «ВМ», — это новые комплексы апартаментов, которые строят не просто как ЖК, а именно как готовое пространство для жизни со всеми удобствами. Обычно такие варианты расположены «у метро, особенно на уровне Третьего транспортного кольца», уточнил специалист.

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