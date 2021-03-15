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Крыши 160 домов отремонтируют на юге Москвы в 2021 году
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Крыши 160 домов отремонтируют на юге Москвы в 2021 году

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Южный административный округ Карта всех событий

В этом году в рамках программы капитального ремонта приведут в порядок 148 плоских и 12 скатных крыш жилых домов в столичном ЮАО. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник, 15 марта.

Рабочие поменяют покрытие, починят систему водостока, сделают новые ограждения, а также утеплят чердачные перекрытия на скатных крышах с помощью минераловатных плит. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитными материалами. Обновление получат и люки с выходом на чердак дома.

Новые крыши будут соответствовать всем нормам и позволят жить без протечек долгие годы. Работы по капремонту проведут в более чем 2,5 тысячи столичных домов в 2021 году. Планируется поменять более трех тысяч лифтов и отремонтировать более 1300 крыш, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Крыши 115 домов на востоке Москвы отремонтируют в 2021 году

ЮАОкрышикапремонт
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