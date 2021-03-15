Крыши 115 домов на востоке Москвы отремонтируют в 2021 году

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ Карта всех событий

В этом году в рамках программы капитального ремонта в Восточном округе столицы обновят крыши 115 жилых домов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник, 15 марта.

Обновление получат 82 плоские и 33 скатные кровли. На них полностью заменят покрытие, починят систему водостока и утеплят чердачные перекрытия. Также крыши получат новое ограждение. Чердачное перекрытие на скатных крышах утеплят с помощью минераловатных плит, а деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом. Новые крыши будут соответствовать всем нормам и позволят избежать протечек на долгие годы.

В этом году в Москве отремонтируют более чем 2,5 тысяч домов, заменят более трех тысяч лифтов, а также обновят более 1300 крыш, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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