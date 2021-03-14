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Капитальный ремонт крыш проведут в 94 домах на юго-западе Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Капитальный ремонт крыш проведут в 94 домах на юго-западе Москвы

Никита Абрамов

Город

За 2021 год в жилых домах Юго-Западного административного округа столицы планируется обновить 94 крыши. Согласно планам, приведут в порядок 62 плоские кровли и 32 скатные кровли.

— Жильцы получают новую крышу, выполненную из инновационных материалов по современным технологиям. Новая крыша будет соответствовать всем нормам и исключит протечки на долгие годы, — говорится в публикации на официальном сайте мэра Москвы.

Рабочие полностью заменят покрытие, отремонтируют водостоки и ограждения. На скатных металлических крышах произведут утепление чердачного перекрытия.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы в 2021 году отремонтируют 267 крыш жилых домов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта.

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крышиМосквакапитальный ремонт
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